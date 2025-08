Galli: "Con Galliani sempre un buon rapporto, anche se da responsabile del Settore Giovanile del Milan c’erano state pure alcune tensioni"

Sono sempre più insistenti le voci su un ritorno al Milan di Adriano Galliani. Lo storico ex AD rossonero, che con Silvio Berlusconi ha segnato un'epoca, una volta completato il passaggio di proprietà del Monza da Fininvest ad una cordata americana potrebbe rientrare nuovamente nel mondo rossonero. Filippo Galli, storico difensore del Milan con tanti anni d'esperienza nel Settore Giovanile del Diavolo, in un'intervista a Tuttosport ha commentato così il possibile ritorno del dirigente con cui ha avuto rapporti lavorativi non solo da calciatore:

"Con lui ho avuto sempre un buon rapporto, anche se da responsabile del Settore Giovanile del Milan c’erano state pure alcune tensioni. Però è normale quando ti riferisci a una figura così importante. Ma per me lavorare in quell’ambito è stata una cosa considerevole, l’opportunità che mi ha dato mi ha fatto crescere".