Milan, non solo talento: Jashari porta con sé DNA rossonero

Non solo grande fiducia nelle qualità tecniche e fisiche, il Milan in Jashari vede un ragazzo che ha ben stampato in mente cosa voglia dire indossare la maglietta rossonera, scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Dopo Modric e Ricci, che non hanno mai nascosto le loro forti simpatie per i rossoneri fin da bambini, la rosa di Allegri dovrebbe accogliere un altro ragazzo che ha sempre avuto un certo affetto per i colori del Diavolo: è un aspetto secondario, ma sicuramente non da sottovalutare. Non lo sta facendo la dirigenza rossonera in fase di mercato, che punta a costruire un gruppo che abbia un certo tipo di DNA milanista, rispettoso e consapevole cosa voglia dire indossare questa maglia. Cosa che negli ultimi anni è decisamente venuta a mancare e a cui ora si cerca di porre rimedio.