Il Milan a tutta su Granit Xhaka. La Gazzetta: "La chiave è Thiaw"

Il Milan è pronto a concentrare tutti gli sforzi su Granit Xhaka. Il centrocampista 32enne del Bayer Leverkusen e capitano della nazionale svizzera è tra i principali obiettivi di mercato voluti espressamente dal nuovo direttore sportivo Igli Tare che vuole, in un colpo solo, elevare il tasso tecnico del centrocampo e quello della leadership all'interno dello spogliatoio. Nelle prossime ore il club rossonero intensificherà i suoi discorsi con il Bayer Leverkusen che a oggi è da convincere, non volendo perdere un altro giocatore chiave in questa sessione di mercato.

Per questo si cerca di individuare un punto di incontro che potrebbe essere un calciatore in uscita dal Milan. La Gazzetta dello Sport infatti titola così stamattina: "Avanti per Xhaka: la chiave è Thiaw". Malick Thiaw è da tempo nella shortlist del Bayer Leverkusen e potrebbe essere usato non tanto come pedina di scambio, perché le operazioni sarebbero slegate, ma per addolcire il club tedesco. La rosea scrive poi di Javi Guerra, con il Milan che vuole portare a centrocampo anche un profilo per il futuro: "Guerra nel mirino: per Javi si tratta col Valencia".