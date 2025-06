A centrocampo anche giovani, il CorSport: "Javi Guerra, il piano per l'altro Modric"

Il piano sul mercato di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, e di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera a undici anni dall'ultima volta, sembra essere abbastanza chiaro e i movimenti per il centrocampo lo testimoniano. Da una parte il dirigente albanese sta cercando di immettere nello spogliatoio e in mezzo al campo grande esperienza, con l'ingaggio di Luka Modric e il pressing su Granit Xhaka; dall'altra vuole rimpolpare la linea mediana anche con almeno un acquisto di un giocatore giovane e da far crescere.

Il nome individuato sembra essere quello dello spagnolo Javi Guerra, classe 2003 del Valencia che oggi è impegnato nell'Europe U21 e questa sera sfiderà proprio l'Italia nell'ultima gara del girone decisiva per il primo posto. Oggi il Corriere dello Sport racconta questa trattativa: "Javi Guerra, il piano per l'altro Modric. Lo spagnolo individuato come la "spalla" ideale del croato". Poi nel sottotitolo viene anche aggiunto: "Per Allegri è fondamentale, Tare ha avviato i contatti con il Valencia. C'è già una proposta da 20 milioni".