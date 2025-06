Asse caldo Milan-Juve, il QS: "Da Theo a Vlahovic: tutti gli intrecci"

Milan e Juve stanno vivendo, in modo diverso e con decisioni differenti, due mini-rivoluzioni: entrambe le società hanno cambiato tanto nelle scorse settimane a livello dirigenziale, aprendo tutte e due - di fatto - un nuovo corso. E dopo il riscatto bianconero per Pierre Kalulu, nelle prossime settimane le strade del Diavolo e della Vecchia Signora potrebbero incrociarsi ulteriormente sul mercato: tra obiettivi concreti e suggestioni, ci potrebbero essere delle potenziali trattative interessanti in vista.

Il QS questa mattina affronta il tema e recita: "Milan-Juve, riecco la Santa Alleanza. Da Theo a Vlahovic: tutti gli intrecci". Nel sottotitolo is fa un riassunto: "Kalulu già riscattato dai bianconeri, Cambiaso piace al Diavolo. E si ipotizza un clamoroso scambio". Massimiliano Allegri ha messo in lista alcuni suoi ex pupilli: il centravanti Dusan Vlahovic e il laterale sinistro Andrea Cambiaso, che potrebbe prendere il posto di Theo qualora dovesse partire. Nelle scorse ore per il serbo si è fatta avanti una clamorosa ipotesi proprio di uno scambio con il terzino francese: suggestione di mercato che, al momento, non trova conferme.