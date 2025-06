Il Milan individua il sostituto di Musah, Tuttosport: "C'è Guerra per il 4-3-3 di Allegri"

In casa Milan, specialmente per quanto riguarda il centrocampo, c'è aria di rivoluzione. Non può essere altrimenti quando decidi di vendere il tuo miglior giocatore, Tijjani Reijnders ceduto al Manchester City. Inoltre, sul piede di partenza c'è anche Yunus Musah per cui il club rossonero sta trattando l'uscita in questi giorni con il Napoli, anche se manca l'intesa sul grosso dettaglio dei bonus dell'operazione. Il Milan, in questo modo, con l'arrivo di Allegri che inserirà verosimilmente un centrocampista in più rispetto ai due delle ultime stagioni, ha bisogno di nuovi innesti in mezzo al campo.

Igli Tare ha già bloccato l'arrivo di Luka Modric e sta spingendo per Granit Xhaka, due profili di grande esperienza. Si lavora parallelamente anche su un calciatore di potenziale e che nelle gerarchie andrebbe a sostituire Musah: si parla di Javi Guerra del Valencia. Queste le ultime secondo l'edizione odierna di Tuttosport che titola così: "Milan, c'è Guerra per il 4-3-3 di Allegri". Poi si legge ancora tra occhiello e sottotitolo: "Il club rossonero due estati fa ha già trattato Musah con il Valencia. Per la mezzala è pronta una prima offerta da 20 milioni di euro: in rosa dovrebbe prendere il posto proprio di Musah, destinato al Napoli".