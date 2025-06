Rebus Maignan, la Gazzetta scrive: "Allegri può convincerlo a rinnovare"

Il futuro di Mike Maignan è ancora tutto da decifrare. Il portiere rossonero è stato molto vicino all'addio ai rossoneri nella sessione straordinaria di calciomercato che si è tenuta nei primi dieci giorni del mese di giugno. Il capitano del Milan, in scadenza nel 2026 e senza una proposta di rinnovo sul tavolo da gennaio quando praticamente c'era l'accordo, aveva accettato la corte del Chelsea che poi non è stato in grado di trovare una quadra nella trattativa con il club rossonero.

Mike Maignan, dunque, per il momento rimane al MIlan come questa mattina ricorda anche la Gazzetta dello Sport che recita così: "Maignan intanto resta". Subito dopo, però, la rosea apre alla possibilità di un prolungamento di contratto: "Poi il rinnovo". Nel sottotitolo si cerca di allargare il discorso e di spiegare il senso di questa ipotesi: "Il club ha detto no all'offerta del Chelsea. Allegri, che lo stima, può convincerlo a prolungare". Sin dal suo insediamento Max Allegri ha dichiarato di voler trattenere Maignan: ora il suo ruolo potrebbe essere cruciale con Tare e Furlani che credono che, se la stagione dovesse prendere una piega positiva, da settembre potrebbero riallacciarsi i discorsi per il rinnovo con l'entourage del francese.