FOCUS MN - Xhaka come un equilibratore universale: a centrocampo può giocare ovunque, porterebbe soprattutto esperienza e carisma

vedi letture

Il Milan sta progettando una vera e propria rivoluzione a centrocampo, non un semplice restyling. Dopo l’addio ufficiale di Tijjani Reijnders, passato al Manchester City, e l’arrivo a sorpresa di Luka Modric, ora il club rossonero sta puntando con decisione su Granit Xhaka, leader del Bayer Leverkusen e della Nazionale della Svizzera.

Il focus: Granit centrocampista pesante per esperienza e duttilità

Il centrocampista ex Arsenal può davvero giocare ovunque: nasce come mezzala sinistra classica, con licenza di impostare e aggredire, ma è in grado di stare nel raggio di tutto il centrocampo, e con ogni tipo di compito (offensivo o difensivo). Cosa potrebbe dare al Milan? Molto, moltissimo.

Xhaka porta leadership, esperienza, carisma, una guida silenziosa ma solida. A livello tattico potrebbe dare più soluzioni a mister Allegri, portando in rossonero la giusta intelligenza posizionale, ordine e gestione del ritmo. Più nello specifico, lo svizzero potrebbe agire come regista basso, grazie a visione di gioco, verticalità e capacità di dettare i tempi, oppure spingersi anche in zona trequarti, per consolidare il possesso e offrire una linea di passaggio sicura nei momenti caldi della partita.

Xhaka, voto SI.

Il Milan ha accusato mancanza di personalità in diversi momenti della scorsa stagione: l’arrivo di Xhaka, insieme a Modric, colmerebbe proprio questo vuoto emotivo e tecnico. Se l’operazione si concretizzerà, Xhaka sarà il collante ideale tra la qualità tecnica di Modric, la gioventù dei nuovi innesti e il pragmatismo che Allegri (nuovo tecnico rossonero) vorrà dare alla sua squadra.