Lo avete letto spesso da quando è arrivato. E non è un caso: il segnale che arriva da Allegri è chiarissimo

Negli ultimi dieci giorni, sul sito che state leggendo in questo momento vi sarete imbattuti diverse volte in una notizia: 'Massimiliano Allegri è a casa Milan per programmare la stagione con la dirigenza e il suo staff tecnico'; mercoledì c'è stata anche una variazione sul tema: 'Massimiliano Allegri è stato tutta la giornata a Milanello per curare tutti i dettagli logistici del ritiro'. Non si vuole certo essere ripetitivi, anzi. La cronaca quotidiana impone di raccontare certi episodi, ma il concetto che c'è dietro è unico e importantissimo: il nuovo allenatore conta molto moltissimo nell'ambiente rossonero.

È un Allegri accentratore, che ci metterà la faccia, che sarà un punto di riferimento importante per tutti a Milanello e che soprattutto ha tanta voglia di rivalsa: sia per come è andato l'ultimo anno alla Juventus e sia per come è finita la sua precedente parentesi in rossonero. Max in questi giorni è spesso a Casa Milan per programmare insieme ai dirigenti il calciomercato e creare così una rosa equilibrata, talentuosa e con le giuste personalità.

Il rapporto con Tare

Allegri e Tare lavorano in perfetta sinergia, come d'altronde dovrebbe essere. C’è un Milan che prende forma, e pure la necessità di non sprecare nemmeno un giorno sta animando questo giugno che non è certo fase di stand-by. Il coinvolgimento del tecnico livornese nel Milan attuale è sotto gli occhi di tutti, anche perché c'è la voglia di riportare il club rossonero dove merita. E, per farlo, serve presenza, sostanza, lavoro, tempo dedicato. Allegri, alla vigilia di una stagione lunghissima, non ne sta perdendo nemmeno uno.