Il Milan vuole Granit Xhaka, il CorSport: "Ore decisive"

I prossimi giorni o addirittura le prossime ore potrebbero essere quelle chiave per il passaggio di Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen al Milan. Il centrocampista 32enne svizzero è stato inserito nella lista dei desiderabili da Igli Tare che lo vorrebbe come pedina d'esperienza, in aggiunta a Modric, per elevare la qualità del centrocampo rossonero che quest'estate è tutto da ricostruire, dopo la partenza di Tijjani Reijnders e quella probabile di Yunus Musah.

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto della situazione: "Milan, ore decisive per Xhaka. È il regista basso che serve al Diavolo, Tare sta lavorando per avere il via libera nell'affare". Nel sottotitolo sono descritti ulteriori aggiornamenti sulla trattativa con il club di Bundesliga, dalla prossima stagione allenato da Erik ten Hag: "La società in contatto costante con il Bayer Leverkusen, preso un primo summit. Il club tedesco per ora gioca al rialzo: si tratta". Una pedina cruciale potrebbe essere Malick Thiaw che piace molto alle aspirine.