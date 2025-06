Milan, che fine ha fatto Origi? Intercettato a Firenze insieme al suo preparatore atletico

vedi letture

Nel Milan della prossima stagione ci sarà oltre alla necessità di rinforzarsi, quella di sfoltire la rosa. Guardando agli attaccanti che ufficialmente farebbero parte della squadra di Massimiliano Allegri sono diversi i giocatori destinati a prendere altre strade, come Francesco Camada e Lorenzo Colombo che andranno a cercare minutaggio altrove. Si cercherà una nuova sistemazione anche per Noah Okafor, mentre non rientra nei piani Marko Lazetic, che ha completato il suo prestito al TSC Backa Topola. E rimane Divock Origi, sul quale c'è un fitto alone di mistero. Che fine ha fatto?

Lo hanno visto a Roma, lo hanno visto a Firenze dove si è allenato per un paio settimane tra fine agosto e inizio settembre al campo del Porta Romana, società dilettantistica fiorentina. Sempre da solo assieme al suo preparatore atletico. Sempre in incognito, salvo poi spostarsi in altri luoghi per mantenere una forma fisica accettabile in attesa di una chiamata.