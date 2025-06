Rambaudi vota Gattuso: "Rino è la scelta giusta per la Nazionale"

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale - ruolo affidato a Gennaro Gattuso dopo l'addio di Luciano Spalletti, notizia ufficiale da ieri - e le dichiarazioni di Sarri. Ecco di seguito il suo intervento.

“Gattuso al momento è la soluzione giusta, perché è un ex calciatore che ha vissuto quelle situazioni quindi può entrare nella testa e nella pancia dei ragazzi. Poi la faccenda non cambia molto, serve tempo e in Nazionale non c’è visto che la squadra si ritrova 4-5 volte l’anno. Ora lui deve fare il selezionatore.

Sarri? Belle dichiarazioni, devono poi essere supportate dai fatti. Serve che faccia dei nomi sul mercato e che sia contento di coloro che arriveranno. Questa è un’occasione per entrambe le parti: la società vuole un allenatore bravo, un addestratore, uno che migliori la rosa; a lui è tornata la possibilità di allenare a grandi livello. Le parole al momento spostano poco. L’importante è che arrivino giocatori subito e importanti, in grado di alzare il livello perché ce n’è bisogno. Dele-Bashiru ha qualità, ha bisogno di continuità. Sarri lo vuole mezzala? Credo abbia la gamba per poterlo fare. Ha buona qualità, bel tiro da fuori”.