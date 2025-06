Ambrosini: "Gattuso scelta migliore possibile: Rino ha idee, voglia di giocare"

vedi letture

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, oggi opinionista televisivo del calcio, ha parlato al Gazzettino commentando la nomina del suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana: "La scelta migliore possibile. Logica, di garanzia, se cerchi qualcuno che stimoli e sappia navigare in una situazione complicata senza spaventarsi quello è Gattuso".

Prosegue quindi Ambrosini: "Rino non deve risolvere i problemi del movimento, solo portare la Nazionale al Mondiale. Ci si gioca il futuro, non solo lui: l'intera Federazione. Gravina ha fatto all-in, Gattuso non ha tempo di programmare nulla. Testa bassa, sei partite e eventuale playoff, poi si tirano le somme". Ambrosini parla anche dell'elemento grinta: "Una stupidaggine, fossi in lui sarei stanco. Rino ha idee, voglia di giocare bene a calcio. Dovrà stimolare e semplificare, fatico a pensare a stravolgimenti. Magari sarà un mix tra blocco Spalletti e novità, penso a Chiesa, Casadei. E il blocco Inter".

Ambrosini si addentra poi anche nelle valutazioni sul Gattuso ct: "Preferisce la difesa a quattro ma è aperto, conterà anche la condizione dei calciatori. Ad esempio Cambiaso e Barella a gennaio erano tra i migliori del campionato, due settimane fa invece erano scarichi". E poi ancora: "Come tecnico è meticoloso, studia e si aggiorna. Dà attenzioni alla fase offensiva, su come far male all'avversario. Chi rifiuta la chiamata non deve più andare in Nazionale? Sono d'accordo. Poi non so ciò che farà Rino. Non penso che a settembre si riproponga la questione Acerbi. Un consiglio? Darsi un equilibrio motivo e provare a vivere le cose con leggerezza".