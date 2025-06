Gasperini: "I risultati si possono fare non solo a Torino o Milano: il Napoli ha vinto lo Scudetto due volte in tre anni"

Roma non è Bergamo. È uno dei dubbi, soprattutto dei tifosi giallorossi, sulla scelta di Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa risponde così: “Tutti quanti, da quando sono arrivato, mi mettete in guardia sulla situazione di Roma, su una città dove è difficile raggiungere certi obiettivi. Io credo che questa debba essere una forza, non una debolezza. Voi (giornalisti, ndr) siete in tanti, poi mi parlano di radio e TV… Io da fuori vedo un grande entusiasmo, e penso che queste energie vadano incanalate in maniera migliore.

Se negli ultimi anni ci sono state difficoltà a raggiungere obiettivi sperati, probabilmente possiamo correggere qualcosa e portarla nella direzione giusta. In modo da consentire alla Roma di essere più forte e competitiva. Le energie che si vedono sono straordinarie.

Se il Napoli è riuscito a vincere due volte lo scudetto in tre anni, se Parigi è diventata capitale d’Europa non solo per il turismo ma anche per il calcio, vuol dire che i risultati si possono fare non solo a Torino o Milano. Per poterlo fare bisogna mettere le cose al posto giusto, spingere nella direzione giusta. Siete tutti tifosi della Roma, volete il meglio come lo vuole chi lavora dall’altra parte”.