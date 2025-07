Pedro sicuro: "La Lazio ha il livello per puntare alla Champions"

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Sono contento di poter essere ancora qui, mi aspetto un anno difficile in cui dovremo lavorare tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo l'ambizione di fare una bella stagione, dobbiamo essere uniti. Noi dobbiamo puntare all'Europa, è imprescindibile se vogliamo fare un passo in avanti. Al momento abbiamo il livello per entrare in Champions, è quello l'obiettivo da puntare". Così Pedro, attaccante della Lazio, ai microfoni ufficiali del club. Lo spagnolo ritrova Sarri, un allenatore che "ha molto carattere, è forte e ha vinto tanto. Per noi lavorare con lui è una buona opzione" e guarda già al proprio ruolo nella prossima stagione: "Sono il giocatore più esperto in squadra e posso dare un aiuto ai più giovani. Ho l'ambizione di aiutare la squadra - le parole di Pedro -. Se siamo uniti possiamo fare le cose in grande, come successo l'anno scorso in cui abbiamo iniziato bene, poi l'ambizione è calata e abbiamo finito male. Abbiamo l'opportunità, non giocando l'Europa, di preparare le partite di domenica e fare bene".

Poi un pensiero sul campionato, con l'esordio contro il Como del suo ex compagno di club e in nazionale Cesc Fabregas: "Sono contento per lui, sta facendo un lavoro impressionante, ha dimostrato di avere un'idea chiara di gioco e ha fatto una bellissima stagione. Per noi sarà difficile iniziare contro di loro, hanno un progetto per crescere e hanno anche speso tanto sul mercato per rinforzarsi". Infine una considerazione sui tifosi che sono "una forza per noi, ci danno tanto supporto, soprattutto in casa. L'anno scorso abbiamo fatto male all'Olimpico, ma giocare davanti a loro deve essere la nostra forza". (ANSA).