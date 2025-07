MN - Babic (Sportklub): "Modric al Milan fa felice i croati in vista dei Mondiali"

Luka Modric è ufficialmente da lunedì un giocatore del Milan. Come è stato accolto questo trasferimento in Croazia. Ne abbiamo parlato col collega di Sportklub, Vedran Babic. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Come è stato accolto in Croazia il trasferimento di Luka Modric al Milan?

"Il pubblico croato è assolutamente soddisfatto, soprattutto perché questo significa che Modrić non si ritirerà, ma giocherà sicuramente almeno un altro anno in nazionale, il che è importante in termini di qualificazione ai Mondiali. I tifosi della Dinamo Zagabria speravano che Modrić tornasse al loro club, soprattutto dopo che Zvonimir Boban ha preso le redini della Dinamo, ma questa speranza non era realistica".

Quanto credi che abbia influenzato il fatto che il Milan non giochi le coppe europee per Modric? Del resto con l'ultimo Mondiale da preparare avere meno impegni è importante

"Luka è un giocatore ambizioso e sono sicuro che gli sarebbe piaciuto giocare la Champions League ancora una stagione. D'altra parte, forse il fatto che il Milan non giochi in Champions League in questa stagione ha aiutato Modrić, perché significa che non avrà la possibilità di giocare contro il Real Madrid, il che sarebbe probabilmente emotivamente troppo difficile. Inoltre, questo significa che rimarrà fresco e non si sentirà esausto, il che è sicuramente un aspetto positivo per la nazionale. Anche la ricca tradizione del Milan con giocatori croati ha contribuito, così come il fatto che Luka sarà il leader di questa squadra. Inoltre, la Serie A è ancora un campionato buono e competitivo, Milano è una grande città e l'Italia un bel paese in cui vivere. Ci sono molte ragioni per cui questa sembra la scelta perfetta da parte di Modrić".