MN - Sancho de Rosa (AS): "Pubill ha un fisico da centrale e sa fare tutta la fascia"

Marc Pubill è un obiettivo del Milan, con i rossoneri che hanno deciso di virare sul catalano dopo le richieste dello Strasburgo per Guéla Doué, ritenute troppo esose. Per conoscere meglio il giocatore dell'Almeria e cresciuto nel Levante, abbiamo parlato con chi lo ha seguito in questi anni da vicino, come il collega di As, Luis Sancho de Rosa. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Luis, che giocatore è Marc Pubill?

"È un terzino moderno, versatile. Si distingue per il suo fisico, che è quello di un difensore centrale e la forza necessaria per coprire l'intera fascia. È alto e forte nei duelli, e ha la capacità di inserirsi in attacco sia dentro che fuori, segnando gol nella sua breve carriera in entrambe le situazioni. Ha una falcata potente e forse ha bisogno di affinare il suo gioco di gambe, sebbene sia un giocatore tecnicamente dotato nonostante il suo aspetto".

Il giocatore è accostato al Milan, ti sorprende questa possibilità?

"In Italia, aveva già una trattativa con l'Atalanta, che era vicina a completarne l'acquisto, anche se l'accordo è poi saltato a causa delle visite mediche. Non mi sorprende, perché l'Italia è sempre stata alla ricerca di talenti spagnoli. È medaglia d'oro olimpica, titolare nell'Under 21, reduce da un Europeo Under 21 in Slovacchia, ed è pronto per il salto in una squadra più importante".