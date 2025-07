Ronaldinho ricorda la sua presentazione al Milan: "Ringrazio ancora i milanisti per tutto l'affetto"

17 luglio 2008. In un San Siro gremito il Milan presentava ai suoi tifosi il rinforzo di punta di quell'estate di calciomercato: Ronaldinho. Il Pallone d'Oro 2006 si trasferì dal Barcellona al Diavolo per circa 24,15 milioni di euro (stando a dati Transfermarkt), cifra comunque importante per un calciatore che stava entrando nella fase calante della sua carriera.

Eppure, nonostante questo, con la maglia del Milan Ronaldinho è comunque riuscito a "ballare la Samba", totalizzando 95 presenze, 26 gol e 29 assist in due stagioni e mezzo. L'esperienza in rossonero è però rimasta impressa nel cuore e nella mente della stella brasiliana, che ha voluto ricordare l'anniversario del giorno della sua presentazione scrivendo sui propri profili social: "Oggi sono 17 anni che sono arrivato al Milan e sono stato accolto in un San Siro gremito!!! Sono stato felicissimo a Milano e non posso che ringraziare i tifosi rossoneri per tutto l'affetto e il supporto che mi hanno dimostrato... Grazie a tutti e #ForzaMilan".