Ordine: "I ritmi di Allegri svelano che, di sicuro, durante la stagione precedente, lavoravano poco a Milanello"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Franco Ordine, giornalista, ha scritto quanto segue: "Le immagini di Leao che, stravolto dalla fatica, accanto a Chukuwueze, alla fine di una seduta, ammette: “Non riesco nemmeno a parlare” inducono a una prima riflessione sulla preparazione del Milan firmata da Allegri. La doppia seduta e i ritmi pesanti scanditi dallo staff di Max (a proposito sento dire…”ma sono Corradi e Magnanelli che allenano” come se fosse una novità o una sorpresa; ndr) svelano quello che è successo negli ultimi tempi e di sicuro durante la stagione precedente (con Fonseca prima e poi con Conceiçao -per via delle partite ogni 3 giorni-): lavoravano poco a Milanello! E la conferma solenne è avvenuta durante la finale di coppa Italia con il Bologna. È il primo segnale di un cambiamento indispensabile. E da questo punto di vista Allegri ammette di essere soddisfatto del comportamento del gruppo.

Il secondo segnale è contenuto nella frase di Luka Modric lasciata in eredità dopo il suo blitz milanese. Ha dettato l’ex Pallone d’oro: “Io ho ancora fame di successo e il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità!”. Ecco: bisognerebbe stampare questa frase a caratteri cubitali e affiggerla negli spogliatoi di Milanello perché diventeranno il punto di riferimento continuo delle prossime settimane".