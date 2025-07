Cuoghi su Leao: "Se Allegri riesce a fargli capire cosa può diventare..."

L'ex calciatore Stefano Cuoghi, come spesso capita, è stato ospite sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà e ha preso la parola soprattutto sulla situazione relativa al Milan. Dal progetto per la prossima stagione, che è cominciato con l'ingaggio di Tare e Allegri, passando per l'arrivo in rossonero del fuoriclasse Luka Modric, finendo con l'importanza che avrà all'interno della stagione rossonera il lavoro che il tecnico livornese farà con Rafael Leao. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Cuoghi sul rapporto tra Leao e Allegri: "Leao sono anni che diciamo che ha qualità straordinarie ma per diventare un giocatore di livello deve avere una continuità che finora non ha avuto. Lavorerà molto su questo, con una continuità da trovare nella partita stessa. Se Allegri riesce a fargli capire cosa può diventare, sarebbe importante anche per il Milan. Tatticamente è uno che va lasciato molto libero, vanno sfruttate le sue qualità nella ricerca della profondità e nell'uno contro uno. E in questo è un maestro".