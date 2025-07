Aquilani approva il Milan: "Con Allegri vai sul sicuro"

vedi letture

L'ex calciatore di Serie A Alberto Aquilani, che in carriera ha vestito la maglia del Milan per una stagione e che oggi è il tecnico del Catanzaro in Serie B, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso della chiacchierata c'è stato modo di parlare di diversi colleghi della massima categoria, tra cui anche diversi ex tecnici di Aquilani stesso. Tra questi c'è anche Massimiliano Allegri che ha allenato in rossonero l'ex centrocampista romano, nella stagione post Scudetto.

Così Aquilani su Massimiliano Allegri: "L’ho avuto al Milan, con lui vai sul sicuro".

Sull'ultimo anno, sabbatico: "Di sicuro non sono stato in vacanza... È stato formativo. Ho seguito molto Fabregas, il suo Como mi incuriosiva, è stato molto disponibile, mi ha ospitato. E poi De Zerbi, sono stato pure da lui a Marsiglia, è un amico: molto utili i confronti con loro".