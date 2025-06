Sarri commenta la stagione del Milan: "C'erano giocatori forti, ma non una squadra forte"

Maurizio Sarri, dopo poco più di un anno dalle sue dimissioni, è tornato a sedere sulla panchina della Lazio. Il tecnico toscano è stato convinto dal presidente Claudio Lotito a tornare in sella alla panchina biancoceleste dopo un anno iniziato con tante luci e finite con diverse ombre con Marco Baroni. L'allenatore ex Napoli, Chelsea e Juventus ha concesso un'intervista in esclusiva ai colleghi di Sportitalia e tra i temi toccati anche la stagione deludente del Milan che è rimasto fuori dall'Europa.

Le parole di mister Sarri sulla stagione del Milan e sulle cause che hanno portato a questo fallimento sportivo: “Giudicare da fuori non è mai semplice, ma la sensazione che ho avuto è che ci fossero giocatori forti, ma non una squadra forte. È difficile dire se mancasse davvero un indirizzo preciso, oppure se fossero semplicemente le caratteristiche di alcuni giocatori a entrare in conflitto con quelle di altri. Presi singolarmente, parliamo di calciatori forti. Ma guardando il complesso, la squadra lasciava qualche perplessità".