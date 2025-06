Garbo esalta Xhaka: "Uno così manca da tanto al Milan, ha una forte personalità"

Il giornalista Daniele Garbo ha detto la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà. Un estratto delle sue parole:

Lucca al Napoli e Xhaka al Milan, che ne pensa?

"Xhaka è uno importante per il gioco di Allegri. E' uno che mancava nel Milan. E ha personalità. Lucca un buon acquisto ma credo che sia una seconda linea".

Italia, è ufficiale Gattuso. Che ne pensa?

"Dal 2017, quando l'Italia fu eliminata dalla Svezia, pensavo che fossi all'anno zero, ma non è cambiato nulla. Gattuso non so cosa potrà risolvere, i malanni del calcio italiano sono stati risolti a malapena. Non so se ci porterà ai Mondiali e se Gattuso sia l'uomo giusto. Forse si poteva fare qualcosa di meglio, magari Allegri, che è adatto alla Nazionale e sa leggere le partite. C'è poco da stare allegri".