Di Gennaro: "Theo può essere un vantaggio per la Juve, quindi ci guadagnerebbero i bianconeri nello scambio con Vlahovic"

Presente nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Juventus e Milan riflettono sullo scambio Vlahovic-Theo Hernandez:

"Io punterei più su Darwin Nunez, che è più adatto al Milan. Theo per me può essere un vantaggio per la Juve, quindi ci guadagnerebbero i bianconeri. mancini forti così non è che se ne trovino tanti. Bisogna vedere se ha motivazioni, perché in quel caso è uno dei più forti in quel ruolo. Vorrei capire poi la Juve come farà a cambiare ancora tanto, visto anche quanto ha speso lo scorso anno e con la ricapitalizzazione che ci sarà".

Dove vede meglio Nunez?

"Il Milan ha solo il campionato, il Napoli ha anche la Champions e può dare tanto come esperienza. E Lukaku non le giocherebbe tutte. Poi farebbe bene anche al dualismo interno. Credo che il Napoli sia la squadra che possa investire di più sul mercato rispetto alle concorrenti".

Fiorentina, arriva Dzeko:

"Magari arrivasse qualcuno del suo livello".

Immobile lo riprenderebbe lei?

"Se arriva Dzeko non prendi anche lui. Bisogna vedere come sta a livello fisico".

Come valuta Casadei?

"E' il nuovo Milinkovic, è molto prestante fisicamente, ben piazzato".

Cosa aggiunge?

"Allegri è andato al Milan e si priva di giocatori di livello come Reijnders, Leao, Theo, Maignan? Non lo so. Ho fiducia però privarsi di giocatori importanti. Bisogna capire poi chi arriva".

Italia, è ufficiale Gattuso. Che ne pensa?

"Credo abbiano voluto dare un senso. Il 4-3-3 era nelle corde di questa squadra, Spalletti ha voluto cambiare, mentre Gattuso è una scelta che rispecchia questo. Magari nel 4-3-3 può rispolverare Zaccagni, Orsolini. Per me farebbe bene a rispolverare quel 4-3-3, ed è una scelta per ridare motivazioni al gruppo".