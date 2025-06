Note d’autore sul pentagramma del Diavolo: Allegri pronto a dirigere, Leao incanterà

Il Milan sta cambiando pelle, radicalmente. Dopo una stagione in chiaroscuro (più ombre che sorrisi) il club rossonero ha deciso di voltare pagina, partendo dalle fondamenta della propria struttura tecnica e dirigenziale. Gli arrivi di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina, portano novità e quella ventata (finalmene) d'aria fresca che serviva. E se molto cambierà, soprattutto in termini di rosa, con cessioni eccellenti all’orizzonte come quella, forse di Theo Hernandez e Reijnders (già al City), una certezza dovrebbe restare in cima all’agenda del Diavolo: Rafael Leao.

Una stima mai nascosta

Allegri, da sempre, stravede per Leao. Anche ai tempi della Juventus, il tecnico livornese aveva espresso più volte apprezzamenti per il talento portoghese, immaginandolo come un potenziale crack nei suoi schemi fatti di equilibrio, densità difensiva e ripartenze letali. Oggi quella che era una suggestione diventa realtà: Allegri è l’allenatore del Milan e Leao è ancora e sarà il numero 10 rossonero. La richiesta di tenerlo in rosa è arrivata chiara e netta dal nuovo allenatore, che ha fatto recapitare al portoghese un messaggio preciso fin dai primi contatti con la società.

Una nuova versione di Rafa

Leao, dal canto suo, sembra aver raccolto la sfida. A 26 anni, l’età della maturità calcistica, non può più permettersi stagioni di alti e bassi, fatte di lampi isolati e lunghi blackout. I numeri, certo, continuano a raccontare di gol e assist, ma l’impatto reale nelle partite decisive è mancato. Soprattutto a San Siro, dove non ha mai segnato in campionato nella stagione appena conclusa, un dato che pesa.

Eppure qualcosa sta cambiando, soprattutto nella testa di Leao. I suoi social sono diventati una finestra su un’estate diversa: allenamenti intensi, dedizione, concentrazione. Sollevamenti pesi, corse, esercizi di postura. Accompagnati da una caption eloquente: “La vita è dura. Devi combattere come John Wick”. Una citazione che sa di rivalsa, di consapevolezza ritrovata. Leao sembra pronto a rimettersi in gioco, dentro e fuori dal campo.