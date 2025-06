Calamai: "L'Inter sarebbe stata perfetta per Allegri, ma lo ha preso Tare"

Siamo a metà giugno e ancora non si è placata la bufera che ha investito le panchine della Serie A e non solo, anche quella della Nazionale. Mancano ancora poche tessere e poi il mosaico sarà finalmente completo. Chi ha cambiato allenatore è anche il Milan che ha deciso di puntare, dopo undici anni, su Massimiliano Allegri. Nel suo Editoriale di oggi su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai commenta le varie situazioni dei tecnici in giro per il nostro campionato, inclusa quella rossonera.

Il pensiero di Luca Calamai sull'ingaggio di Massimiliano Allegri da parte del Milan come nuovo allenatore: "L'Inter sarebbe stata perfetta per Max Allegri. E Marotta era pronto a prenderlo. Ma Acciuga lo ha preso Tare per affidargli il Milan. Del valzer di allenatore questa è l'operazione che mi convince di più. Con Allegri e con un Milan senza Champions si può riproporre l'effetto Napoli della passata stagione. Tutto questo a patto che Max abbia la stessa fame e la stessa voglia dei tempi d'oro bianconeri".