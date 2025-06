Il direttore commerciale del Chelsea elogia l'idea di ospitare Milan e Bayer

Il Milan giocherà in amichevole contro il Chelsea il prossimo 10 agosto, come uno dei test in preparazione alla stagione che per i rossoneri comincerà ufficialmente nel weekend del 17 agosto con i trentaduesimi di Coppa Italia a San Siro contro il Bari. Teatro della gara sarà Londra e più precisamente Stamford Bridge che due giorni prima ospiterà anche un'altra amichevole dei Blues, contro il Bayer Leverkusen: due match inseriti nel VisitMalta Weekender.

Todd Kline, presidente del settore commerciale del Chelsea Football Club, ha dichiarato: "Non vediamo l’ora di portare il VisitMalta Weekender 2025 a Stamford Bridge quest’estate, mentre ci prepariamo per la stagione 2025/26. Ospitare AC Milan e Bayer Leverkusen offre un alto livello di competizione per i giocatori nella fase finale della preparazione precampionato, oltre a rappresentare un’opportunità per il club di implementare la biglietteria digitale in tutto lo stadio".