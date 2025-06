Ignazio Abate pronto a dire sì alla Juve Stabia in Serie B

Dopo l'addio di mister Guido Pagliuca, la Juve Stabia si sta ricostruendo per il futuro, e la buona notizia sembra arrivare dalla permanenza del Direttore Sportivo Matteo Lovisa, che dovrebbe definire a breve con il club gli accordi per la sua permanenza, che appare ormai cosa quasi cerca: per lui, come emerso quest'oggi da Sky Sport, rinnovo su base triennale, per riprogrammare un nuovo corso che possa tenere le Vespe campane sui livelli degli ultimi anni, che hanno visto la promozione in Serie B e un quinto posto nella classifica cadetta.

Ecco quindi che, sottoscritto il rinnovo e ufficializzato lo stesso, si andrà poi verso la scelta del nuovo allenatore, che, sempre come riferito dalla prima citata emittente tv, dovrebbe essere l'ex Ternana Ignazio Abate, che risolverà il contratto con le Fere e sposerà poi il nuovo progetto; le sensazioni di un 'sì' da parte del tecnico sembrano essere sempre più alte, e a breve se ne saprà sicuramente di più.

Qualora poi il matrimonio si celebrasse, per Abate sarebbe questa la prima esperienza da allenatore in Serie B, dopo la straordinaria annata con la Ternana in Serie C interrotta per un esonero forse dovuto a divergenze con la proprietà; esonero che dall'esterno è apparso abbastanza insensato.