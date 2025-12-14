Vianello: "Ennessimo passo falso con le "piccole". Ma la nuova classe arbitrale italiana è imbarazzante"
Il Milan perde ancora punti contro una neopromossa, ma questa volta le polemiche per l'arbitraggio sono sacrosante: la squadra di Allegri aveva ribaltato toalmente il match trovando il 3-1, annullato poi dall'esordiente Crezzini. Una decisione che non trova spiegazioni. Pochi minuti dopo il 2-2 di Laurienté.
Questo il commento di Andrea Vianello: "Ennessimo passo falso con le "piccole". Ma al Milan viene annullato un goal senza motivo che avrebbe cambiato tutto. Ripeto: nuova classe arbitrale italiana imbarazzante. Bartesaghi da nazionale, ma senza un nove non si vincono queste partite".
