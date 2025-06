Euro U21, Spagna-Italia 1-1: mezz'ora in campo per Guerra

Finisce 1-1 la sfida tra Spagna U21 ed Italia U21 valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Squadre in campo con tante riserve e seconde linee vista la situazione in classifica favorevole. Entrambi i gol arrivano nella ripresa: a J. Rodriguez risponde Pisilli con una splendida rete segnata al termine di una bella azione personale. Gli azzurrini finiscono il girone al secondo posto e ai quarti di finale affronteranno una tra Germania ed Inghilterra.

Javi Guerra, obiettivo di mercato del Milan, è entrato al minuto 65 ed ha giocato l'ultima mezz'ora del match. Il centrocampista del Valencia ha giocato una partita ordinata, gestendo diversi palloni al centro del campo e dettando il ritmo della squadra. Nessun sussulto particolare ma una prova comunque sufficiente.