Inchiesta Doppia Curva: le sentenze. Condannati diversi ultras di Milan e Inter, i club saranno risarciti

vedi letture

Si è concluso il primo filone del processo, all'interno dell'Inchiesta 'Doppia Curva, agli ultras di Milan e Inter. La giudice Rossana Mongiardo ha riconosciuto l’impianto accusatorio della procura antimafia di Milano, coordinata dai pm Davide Storari e Sara Ombra, comunicando le seguenti sentenze: dieci anni a testa per gli ex capi delle curve di Inter e Milan, Andrea Beretta e Luca Lucci, otto anni a Marco Ferdico, l'altro ex leader della Nord nerazzurra, e dieci anni anche a Daniele Cataldo, collaboratore di Lucci.

Cinque anni, tra gli ultras rossoneri, sono stati inflitti ad Alessandro Sticco, 4 anni e 4 mesi a Fabiano Capuzzo e 3 anni e quattro mesi per Luciano Romano. Per gli altri della Nord: cinque anni sono stati inflitti a Pino Caminiti e quattro a Renato Bosetti, cinque anni per Cristian Ferrario, due anni a Debora Turiello, con pena sospesa e sarà scarcerata, ritenuta la cassiera della Nord.

Il giudice ha stabilito anche che dovranno essere risarciti i due club e la Lega Serie A con una provvisionale per i club di 50.000 euro e per la Lega di 20mila euro.