Modric si presenta e incontra i tifosi: il programma della sua giornata

Luka Modric, con la squadra tornata dalla tournée asiatica, è pronto finalmente ad unirsi al gruppo alla ripresa degli allenamenti prevista per domani, 5 agosto, al Centro sportivo di Milanello. Intanto, oggi lunedì 4 agosto alle ore 17:00, il campione croato verrà presentato in conferenza presso la Sala Stampa di Casa Milan. La diretta verrà trasmessa sui canali ufficiali del Club, mentre potrete seguire tutte le dichiarazioni in tempo reale con la nostra diretta testuale.

Inoltre, sempre lunedì 4 agosto, alle ore 18.30 Modric sarà presente presso il Flagship Store di via Dante per incontrare i tifosi. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto dopo minuto per il racconto della giornata.