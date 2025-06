MN - Tare a Casa Milan: ore frenetiche per lo sviluppo del mercato rossonero

In queste ore frenetiche di trattative, cresce l’attesa per i movimenti del Milan sul mercato. Come appreso dal nostro inviato sul posto, Igli Tare si trova attualmente all’interno degli uffici di Casa Milan. Il dirigente rossonero è al centro di diverse operazioni, tra cui spicca quella che riguarda Giovanni Leoni, giovane e promettente difensore del Parma.

La presenza di Tare nella sede del club testimonia l’intensificarsi dei contatti nelle ultime ore, con l’obiettivo di definire i dettagli delle operazioni in entrata. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.