Ultrà condannati, gli avvocati: "Ricorreremo in appello"

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Gli avvocati Mirko Perlino e Jacopo Cappetta, tra i difensori degli ultrà condannati nel processo scaturito dall'inchiesta sulle curve di San Siro, hanno annunciato che faranno ricorso in appello. "Seppur non siamo soddisfatti perché è rimasto l'impianto accusatorio - ha commentato Perlino dopo la lettura del dispositivo -, le pene sono state ridimensionate. Sicuramente ricorreremo in appello".

"Per come conosco questo processo posso dire che la decisione non la condivido", ha affermato Cappetta. "Però giustamente le motivazioni si leggono e da quello si riparte".