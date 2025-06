Il Brighton prende il difensore italiano Coppola dal Verona

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Brighton ha ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo dal Verona del difensore centrale dell'Under 21 Diego Coppola, con un contratto per cinque stagioni. Coppola, 21 anni, ha collezionato due presenze con la nazionale maggiore italiana e attualmente é in Slovacchia per l'Europeo U.21. Anche il Verona ha confermato la cessione, augurando al giocatore "le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera". (ANSA).