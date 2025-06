Il Parma ha annunciato una nuova partnership con la compagnia di navigazione Moby

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Parma Calcio ha annunciato una nuova partnership con la compagnia di navigazione Moby, che a partire dalla stagione 2025/2026 sarà back sponsor di maglia della prima squadra maschile. La Balena Blu approda a Parma con una nuova sponsorizzazione, diventando partner del Parma Calcio. "C'è soddisfazione per questa nuova partnership con un marchio così importante e riconosciuto come Moby - sottolinea Federico Cherubini, Ceo del Parma -, un brand che ha alle spalle una famiglia, così come Krause Group. In questo senso è stato un grande piacere incontrare e avere come interlocutori Alessandro Onorato, sales manager della Balena Blu e Achille Onorato, amministratore delegato di Moby.

Questo nuovo accordo deve essere solo un primo passo per poter valorizzare Parma Calcio e Moby". "Ci fa piacere unire due eccellenze assolute - spiega Alessandro Onorato - e ritroviamo nella squadra gialloblù la nostra stessa attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla cura nei confronti del pubblico". (ANSA).