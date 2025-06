MN - Arens: "So che il Milan è in contatto con l'entourage di Xhaka, ben prima dell'arrivo di Tare"

Granit Xhaka è un obiettivo di mercato del Milan, affare non semplice data l'importanza che ricopre il centrocampista svizzero nello scacchiere del Bayer Leverkusen. Ne abbiamo parlato col collega della Bild, Phillip Arens, da anni al seguito delle "aspirine".

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Ti risultano contatti tra i club finora?

"No, a quanto risulta il Leverkusen ha appreso dell'interesse per Xhaka soltanto dai media ma so che il Milan è in contatto col suo entourage, ben prima dell'arrivo di Tare come direttore sportivo".

LE ULTIME SULLA TRATTATIVA PER XHAKA AL MILAN

Il Milan ha messo nel mirino Granit Xhaka, questo ormai è risaputo. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha individuato nel centrocampista svizzero, il giusto mix di qualità ed esperienza che serve per far rinascere dalle ceneri il centrocampo rossonero, in compartecipazione con Luka Modric e un profilo più giovane che potrebbe essere quello di Javi Guerra, 22enne spagnolo del Valencia. Per arrivare al giocatore ex Arsenal, però, c'è la necessità di convincere il Bayer Leverkusen.

Bayer da convincere

Le volontà del Milan sono chiarissime, come detto. Il difficile, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, è riuscire a convincere il Bayer Leverkusen. I tedeschi nel corso degli ultimi giorni hanno perso tante pedine fondamentali della rosa, sia come tasso tecnico che come leadership: da Tah a Frimpong, passando per il talento Wirtz e senza dimenticare l'allenatore Xabi Alonso. Perdere anche un calciatore del carisma di Xhaka, con una grande centralità tattica, sarebbe troppo. Il Milan ha però incassato il gradimento del calciatore e questa settimana si farà avanti con una prima proposta: circa 10 milioni più bonus. I tedeschi chiederanno di più, perché è vero che lo svizzero farà 33 anni a settembre ma ha un contratto ancora di tre anni. Lato rossonero, il giocatore ha uno stipendio abbordabile di 2,2 mlioni e secondo le stime del club può coesistere con Modric, Fofana e un altro nome che arriverà dal mercato.