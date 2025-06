Ramazzotti sul rinnovo di Maignan: "Furlani e Tare convinti che da settembre la trattativa riprenderà quota"

Il futuro di Mike Maignan è tutto da scrivere e, a oggi, è assolutamente indecifrabile. Il portiere rossonero, dopo che il Milan non si è più fatto sentire da dicembre in avanti per il rinnovo di contratto, aveva deciso di accettare la corte del Chelsea che però non è stato in grado di trovare un accordo con il club rossonero nella sessione straordinaria di mercato dei primi 10 giorni di giugno. Oggi, a un anno dalla scadenza del contratto con il Diavolo, Maignan è portiere e capitano del Milan ma allo stesso tempo è destinato a lasciare i rossoneri a fine stagione. Forse.

Il pensiero di Andrea Ramazzotti, collega della Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha scritto in merito alla possibilità di una riapertura dei contatti per il prolungamento di Maignan: "Maignan è stato confermato come portiere titolare del Milan e l'assalto del Chelsea pre Mondiale per Club è stato respinto. Da fine mercato in poi, però, verrà riallacciata la trattativa per il rinnovo del contratto. Mike Maignan resterà al suo posto, tra i pali del Diavolo perché Allegri stravede per lui e le sue parole hanno fatto breccia nell'ex Lille. Furlani e Tare sono convinti che, se la stagione andrà bene, da settembre in poi anche la trattativa per il prolungamento riprenderà quota"