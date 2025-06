Liverpool, sprint per Milos Kerkez: trattativa vicina alla chiusura

vedi letture

Il Liverpool accelera sul mercato e punta forte su Milos Kerkez, terzino sinistro del Bournemouth ed ex Milan. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa è in fase molto avanzata e i Reds, ora guidati da Arne Slot, vogliono chiudere entro la prossima settimana.

Classe 2003, Kerkez ha impressionato in Premier League per dinamismo e qualità offensive, qualità ideali per il sistema di gioco del Liverpool. Il difensore ungherese è cresciuto nel vivaio del Milan, prima di affermarsi in Olanda con l’AZ Alkmaar e tornare in Inghilterra.