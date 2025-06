Van Gaal a ruota libera contro lo United: "Club commerciale, non di calcio"

Louis van Gaal, ex tecnico del Manchester United, non ha usato mezzi termini per criticare la gestione attuale dei Red Devils, affermando di non considerarli più un vero e proprio "club di calcio". L'olandese, che ha trascorso due stagioni all'Old Trafford vincendo una FA Cup, ritiene che la società si sia allontanata sempre più dalla sua identità originaria.

Secondo Van Gaal, lo United è eccessivamente orientato al successo commerciale, una priorità che ha compromesso le ambizioni sportive e ha portato il club a non essere più competitivo per il titolo. Per aggiungere ulteriore benzina sul fuoco, l'ex allenatore ha suggerito che per tornare ai vertici, la proprietà dovrebbe seguire l'esempio dei "rivali storici" del Liverpool. "È ancora un club commerciale. - ha detto a Sky Sports - Non è un club di calcio. L'ho già detto prima, ed è sempre difficile. Quando non è l'allenatore a decidere quale giocatore deve arrivare, è molto difficile. Poi puoi licenziare l'allenatore perché non ottiene risultati. Quando sono altre persone a comprare i giocatori, allora hai un problema. Devi avere la conoscenza e l'orientamento dell'allenatore perché deve allenarli."

L'olandese ha poi citato il Liverpool come modello virtuoso, dove la voce del tecnico ha un peso determinante nelle decisioni di mercato: "Al Liverpool, Arne Slot è l'uomo che dice al suo direttore tecnico: 'Devi comprare questo giocatore. Fai attenzione a questo'."