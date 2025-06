Milan, che rimpianto Desplanches! Il portiere azzurro protagonista in Under 21 con interventi prodigiosi

vedi letture

L’Italia Under 21 si impone per 1-0 sulla Slovacchia nella gara valida per gli Europei Under 21, grazie a un gol di Casadei nel primo tempo e soprattutto a una prestazione straordinaria tra i pali dell’ex portiere del Milan, oggi talento del Palermo, Sebastiano Desplanches.

Il giovane portiere, cresciuto nelle giovanili rossonere, ha confermato tutto il suo valore con una serie di interventi prodigiosi che hanno mantenuto inviolata la porta azzurra. Determinante soprattutto nel secondo tempo, quando la squadra ha dovuto gestire le difficoltà causate dall’infortunio di Baldanzi, Desplanches ha mostrato sicurezza, riflessi pronti e una leadership quasi da veterano.

La sua prova si è rivelata fondamentale per la qualificazione degli Azzurrini alla fase successiva del torneo, dimostrando come il talento italiano tra i pali abbia un futuro molto promettente (e un possibile rimpianto per il Milan?).

Questa vittoria contro la Slovacchia regala così agli Azzurrini la possibilità di continuare la corsa agli Europei con fiducia e convinzione, puntando a un cammino che potrebbe portare a grandi soddisfazioni.