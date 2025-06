Niente Rangers per Davide Ancelotti. Il nuovo allenatore è Russell Martin

L'ex manager dei Southampton, Russell Martin, è il nuovo allenatore dei Rangers. Martin, 39 anni, era stato esonerato dai Saints a dicembre, dopo aver conquistato solo cinque punti in 16 partite di Premier League ed era stato accostato anche al Leicester City. Ecco il comunicato: "Il Rangers Football Club è lieto di confermare la nomina di Russell Martin ad allenatore della prima squadra maschile, con un contratto di tre anni.

Martin, 39 anni, ha diretto oltre 250 partite di calcio professionistico con l'MK Dons, lo Swansea City e il Southampton, portando quest'ultimo alla promozione in Premier League nel 2024. 29 presenze con la nazionale scozzese, Martin ha avuto una carriera da giocatore molto lunga ed è stato capitano del Norwich City nella massima serie inglese, oltre ad aver giocato per un breve periodo in prestito con i Rangers nel 2018".

Martin ha rappresentato i Rangers come giocatore nel 2018, giocando 15 partite di campionato prima di tornare in Inghilterra con il Walsall e l'MK Dons. Sfuma così una possibilità per Davide Ancelotti, che sembrava uno dei maggiori candidati. Commentando la sua nomina, Martin ha dichiarato: "È un privilegio essere nominato capo allenatore del Rangers Football Club, non vedo l'ora di iniziare questo nuovo ed entusiasmante capitolo".