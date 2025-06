Xhaka dice sì al Milan: per la Gazzetta decisive le prossime 48 ore

Il nome di mercato delle ultime ore per il Milan è quello di Granit Xhaka, esperto centrocampista del Bayer Leverkusen e capitano della Nazionale svizzera. Dopo diversi anni da titolare in Premier League all'Arsenal, nelle ultime due stagioni il calciatore elvetico gioca in Bundesliga e l'anno scorso è stato protagonista della grande stagione delle Aspirine che hanno vinto campionato e coppa, arrivando anche in finale di Europa League poi persa contro l'Atalanta a Dublino.

Il Milan dopo Modric ha messo nel mirino anche Xhaka, un altro over 30, per inserire qualità ma soprattutto carisma in mezzo al campo. Il club rossonero ha già incassato il gradimento del giocatore. Oggi la Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, riporta che adesso il calciatore aspetta che i due club si parlino: saranno decisive le prossime 48 ore. Da chiarire soprattutto il prezzo del cartellino: se Modric sbarcherà a Milanello a parametro zero, Xhaka ha ancora un contratto fino al 2028 dunque sarà necessario trovare un'intesa tra le due società