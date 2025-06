Accomando: "Rilancio importante dell'Al Hilal per Theo: due milioni in più. 24 ore decisive"

Orazio Accomando, giornalista di DAZN e SportMediaset, ha pubblicato un post su X sul possibile passaggio di Theo Hernandez dal Milan all'Al Hilal: "Il rilancio dell’Al Hilal per Theo Hernandez è importante e sfiora i 2M in più rispetto a 20 giorni fa. Il francese si trova in Sardegna. Nell’isola anche il suo entourage e gli intermediari dell’operazione. 24 ore decisive, con il Milan che attende la risposta definitiva".

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2