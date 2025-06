Mercato Milan, Romano: "L’Al Hilal vuole chiudere questa settimana per Theo. Valutazioni interne su Ricci se affondare o meno"

Attraverso il proprio canale di YouTube, Fabrizio Romano ha dato degli aggiornamenti sul mercato del Milan, in particolare per quel che riguarda Theo Hernandez e Samuele Ricci: "Sono ore importanti. L'Al Hilal ha provato a prenderlo prima del Mondiale per Club, è stato una richiesta di Simone Inzaghi. Gli arabi, quando non si sbloccava la trattativa con il terzino del Milan, aveva sondato anche altre piste come Angelino della Roma. La priorità dell'Al Hilal è però sempre Theo e ci sta riprovando con fiducia nelle ultime ore. L'accordo con il Milan resta lo stesso, cioè 30 milioni di euro più 5 di bonus. La fiducia nel club arabo è aumentata nelle ultime ore. Si continua a lavorare per avere il sì definitivo di Theo, l'Al Hilal non vuole sorprese. L'ok definitivo non è ancora arrivato, l'Al Hilal vuole firmare con Theo questa settimana. Il giocatore ha aperto, i dialoghi sono stati positivi nelle ultime ore, ma ora serve chiudere l'affare con le firme.

Ci aspettiamo poi dei contatti anche per Samuele Ricci. Non ci risulta ad oggi una trattativa tra Torino e Atalanta per il centrocampista azzurro. Il Milan continua a fare delle valutazioni interne su Ricci su cui stanno lavorando da mesi. I rossoneri devono decidere se affondare o meno. Le valutazioni interne stanno andando avanti".