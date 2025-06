Passerini: "Tare e Allegri ritengono che non sia il caso di prendersi il rischio di scoprire ad ottobre che Gimenez non sia l'attaccante giusto per il Milan"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle strategie in attacco del Milan: "Ma perché il Milan sta cercando un altro attaccante avendo già Santiago Gimenez? Non ci sono trattative vere e proprie, ma ci si sta informando su vari profili. Ma c'è mancanza di fiducia sul messicano? Detto che è importante rinforzare il reparto dal punto di vista numerico avendo perso Jovic, Abraham e mandando Camarda in presito, ma il Milan alcuni profili li sta valutando, come Vlahovic, Darwin Nunez e Osimhen, che è il vero sogno. Chi ha parlato con Allegri e con Tare ha un quadro chiaro: il Milan si fida di Gimenez, ma ritiene che una concorrenza vera lì davanti, con un attaccante più kilometrato a livello dei top campionati europei, possa essere utile. Quindi, invece di prendere una riserva, l'intenzione è di creare non tanto un dualismo, ma di avere due attaccanti forti. Tare e Allegri ritengono che non sia il caso di prendersi il rischio di scoprire ad ottobre che Santiago Gimenez non sia l'attaccante giusto per il Milan.

Piace molto Vlahovic, che al Milan verrebbe; non c'è una trattativa vera e propria, ma si sta ragionando sullo stipendio. Il vero sogno resta Osimhen e per lui capirà cosa può succedere a fine mercato. Altri nomi? Darwin Nunez, che piace anche al Napoli, quindi su di lui bisogna muoversi presto. Si parla anche di Kean, che ha una clausola da 50 milioni nei primi giorni di luglio".