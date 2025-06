Gozzini spiega: "Se prima il prezzo era quasi inavvicinabile, oggi per l'infortunio Tiago Santos è stimato sui 15 milioni trattabili"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul nuovo terzino destro del Milan: "Tiago Santos è stato anche il primo a essere intercettato dai radar rossoneri: già nella stagione d’esordio in Francia, dopo che il Lilla lo aveva acquistato dai portoghesi dell’Estoril Praia che a loro volta lo avevano notato tra i giovani dello Sporting Lisbona. Risultato: 56 partite totali col Lilla, quattro gol segnati in tutto. Nella prima stagione 43 partite e tre reti, una per competizione: Ligue 1, Coppa di Francia e Conference League. In quella appena conclusa 13 presenze e un gol, sei gare combinando qualificazioni Champions e girone unico, e sette in campionato prima della lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Un infortunio così serio da avergli impedito di ripresentarsi in campo: è fermo da ottobre.

Il percorso di recupero è in fase di completamento anche se dovrà seguirne una fase graduale di rientro in gruppo una volta che la stagione riprenderà: l’incognita fisica pesa inevitabilmente sulla valutazione economica. Se prima il prezzo era quasi inavvicinabile, oggi è stimato sui 15 milioni trattabili. Per questo il Milan ritiene possa diventare un’opportunità: alle condizioni rossonere e dopo aver attentamente indagato sullo stato di forma. Il talento infatti è indiscutibile: puntuale in marcatura, veloce e preciso nelle discese offensive. Una combinazione che l’ultimo Milan non ha trovato tra Walker ed Emerson Royal: meglio Jimenez nel finale. Servono nuove soluzioni: una di scorta può essere offerta dal ritorno di Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma. Allegri valuterà".