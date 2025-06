I giocatori del Milan in vacanza hanno ricevuto un programma di lavoro da seguire per arrivare preparati al raduno

Il Milan si prepara a correre con Max Allegri. Terminata nel peggiore dei modi la stagione, all'ottavo posto e senza nemmeno la qualificazione alle coppe europee, con il tecnico livornese e un progetto biennale si vuole invertire subito la tendenza negativa. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il neo allenatore rossonero ha anticipato il giorno di raduno della squadra tra il 4 e il 5 luglio a Milanello per riprendere gli allenamenti.

Non solo: sono previste doppie sedute in un solo giorno, per alzare subito i giri del motore, imparare a soffrire e lanciare un segnale in assenza delle competizioni internazionali. Nel complesso saranno quasi due settimane di duro lavoro a Milanello, nel centro di allenamento del Diavolo, poi il 19 luglio ci sarà la partenza per la tournée estiva in Asia e Australia. Ad ogni modo il Milan sarà avvantaggiato rispetto a chi, come Inter e Juventus, all'inizio del raduno probabilmente saranno ancora impegnate nel Mondiale per Club. La freschezza guadagnata dai rossoneri potrebbe fare la differenza nei primi giorni di campionato.

Intanto, riferisce la Rosea, i giocatori in vacanza hanno ricevuto un programma di lavoro da seguire per arrivare al primo incontro ufficiale con Allegri e il suo staff in condizioni più che accettabili. E l'obiettivo minimo della stagione 2025-26 sarà uno: qualificarsi alla prossima Champions League. Per traguardi più alti si vedrà più avanti, nel percorso.