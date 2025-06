MN - Siamo ai dettagli: Theo dice il sì alla ricchissima proposta dell'Al-Hilal. Al Milan circa 30 milioni più bonus

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Theo Hernandez sta discutendo gli ultimi dettagli economici e contrattuali con l’Al-Hilal: l’operazione con il club arabo si dovrebbe chiudere grazie ad una proposta d'ingaggio vicina ai 20 milioni di euro. Da fonti vicine al giocatore, per l'appunto, emerge la volontà del terzino di accettare la ricchissima proposta dell'Al-Hilal; determinante in questa trattativa anche Simone Inzaghi, che ha avuto dei contatti con il giocatore. Dopo sei anni di Milan, Theo sta per andare via per circa 30 milioni di euro.

Ormai ci siamo, Theo Hernandez è vicino all'addio. Dopo sei anni la separazione tra il terzino francese e i rossoneri è ormai imminente.

di Antonio Vitiello

LA FINE DEL CICLO THEO

Giusto in tempo per diventare il difensore più prolifico del Milan in Serie A e Theo Hernandez è pronto a chiudere un capitolo lungo sei stagioni. Superando Paolo Maldini, colui che lo ha portato a scegliere il rossonero di Milano giusto in tempo prima che si legasse a quello di Leverkusen. 31 reti segnate nel massimo campionato, col sorpasso compiuto a gennaio a Como, in modo rocambolesco. Non sarà la sua ultima gioia, perché avrà modo di segnare anche a Udine in un venerdì sera di aprile, in un illusorio 0-4 che sanciva il passaggio dal 3-4-3.

Theo supera Maldini, ma andrà via un anno prima rispetto alla naturale scadenza del contratto, negandogli l'assalto al record di difensore più prolifico del Milan in tutte le competizioni: quello appartiene ancora ad Aldo Maldera, anch'egli terzino sinistro e capace di segnare 40 reti in 9 stagioni. Ha avuto pochi rivali in Serie A, nessuno nell'anno dello scudetto. E in verità mai nessuno al Milan dove non ha mai avuto realmente un giocatore che gli potesse dare il cambio. Solo l'ultima stagione è stata opaca, tra un rinnovo che non arrivava e prestazioni quasi mai all'altezza con in mezzo episodi poco edificanti come la scena del cooling break contro la Lazio e qualche panchina per cercare di scuoterlo.

La sensazione è che Theo al Milan abbia fatto il suo tempo, come spesso succede per molti giocatori che pur non avendo imboccato la parabola discendente non hanno comunque più nulla da dare in un determinato contesto. E pertanto questa cessione, anche parlando col senno di poi, appare tardiva. C'erano già i segnali un anno fa, quando il francese voleva andare via ma evidentemente mancavano proposte soddisfacenti. Se davvero dovesse concretizzarsi la trattativa Al Hilal il Milan riuscirebbe quanto meno a uscirne bene, ricavando una somma soddisfacente, considerando l'anno residuo di contratto rimasto. E Theo che per anni è stato il fratello meno pagato rispetto a Lucas, si rifarebbe economicamente con gli interessi. Accettando però di sparire dai radar del calcio che conta.