Riecco Tiago Santos: il Milan può approfittarne ma c'è una grossa incognita

Nell'ultima stagione, il Milan ha schierato quattro terzini destri, due dei quali acquistati nel corso della stagione. Sono scesi in campo Calabria, Emerson Royal, Jimenez e Walker. Nonostante questo, oggi, il club rossonero pone tra le sue priorità di mercato anche quella di un laterale difensivo a destra. E nelle ultime ore è tornato di moda un nome che l'anno scorso, per alcune settimane, è stato considerato alternativo a quello di Royal: parliamo di Tiago Santos, classe 2002 portoghese del Lille.

Chi è Tiago Santos: un anno in infermeria

Tiago Santos nasce a Lisbona il 23 luglio 2002. La sua carriera comincia da girovago. Inizia nello Sporting Club dai 7 ai 15 anni, prova due esperienze tra Oeiras e Sacavenense, e nel 2019 rientra allo Sporting per due stagioni prima di concludere il suo percorso a livello giovanile nel Estoril Praia che sarà la squadra che poi, nell'agosto del 2022, lo farà esordire da professionista nella massima serie lusitana. Nella stagione 2022/2023 diventa in poco tempo titolarissimo della squadra, collezionando ben 34 presenze, 7 assist e ottenendo con il club la salvezza. La sue prestazioni attirano gli occhi del Lille dell'ex tecnico rossonero Paulo Fonseca: i francesi lo acquistano nell'estate 2023 per 6.5 milioni. Anche in Francia diventa subito padrone della fascia destra. L'annata è ottima sia a livello personale che collettivo: il Lille raggiunge il quarto posto, utile per i preliminari di Champions League. Nel suo piccolo colleziona 43 presenze con 3 gol e 2 assist. Quest'anno, dopo essere stato nel mirino di diverse squadre tra cui il Milan stesso, la sfortuna si è messa in mezzo: solo 13 partite e 1 gol, prima della rottura parziale del legamento crociato che lo ha tenuto ai box tutta la stagione. Un fattore che in via Aldo Rossi dovranno considerare, prima di decidere se affondare il colpo o meno.

Come gioca Tiago Santos: grossa incognita fisica

Tiago Santos è un terzino destro che ha un'ottima tecnica e si distingue per la sua esplosivita: sia a livello di dinamismo sia come aggressività nel contendere il pallone all'avversario. Non è un caso che la sua qualità più evidente sia la sua grande velocità. Alla luce di questo, è chiaro che le sue condizioni fisiche vadano verificate attentamente per capire quanto l'infortunio patito può aver influito sulle sue caratteristiche principali: una grossa incognita da non sottovalutare. Sicuramente, nonostante una grande voglia e carattere, al netto dell'infortunio, ha ancora ampi margini di miglioramento a livello difensivo e in generale come maturità di gioco. Un altro aspetto che può essere migliorato, ma che deriva più dalla sua struttura fisica che da veri e propri limiti del ragazzo, riguarda l'inefficienza nei duelli aerei: Tiago Santos è alto appena 175 centimetri. Entrando nel merito della possibile trattativa tra Milan e Lille, vanno sottolineati due aspetti: il primo è l'ottimo rapporto tra i due club, considerando i trasferimenti di Maignan e Leao; il secondo è che il costo del cartellino contenuto, circa 15 milioni, anche in virtù dell'infortunio di quest'anno. Ultima notazione: il terzino è gestito dalla Gestifute, l'agenzia di Jorge Mendes.